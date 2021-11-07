В Україну доставили близько 3 млн доз вакцини Moderna
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив сьогодні в Україну близько 3 млн доз вакцини Moderna у рамках COVAX. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
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“Сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва (американської — ред.) компанії Moderna”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX — ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн.
У МОЗ зазначили, що загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).
“Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись — це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз”, — сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.
Д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні заявив, що з кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу.
“У той час як кожен п’ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19”, — сказав Хабіхт.
Доповнення
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили 19,2 мільйони щеплень, за останню добу з яких — зниження проти показника попереднього дня до 130 тисяч, більшість — першою дозою.