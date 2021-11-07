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Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено вже 19,2 млн щеплень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили 19,2 мільйони щеплень, за останню добу з яких — зниження проти показника попереднього дня до 130 тисяч, більшість — першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено вже 19,2 млн щеплень

Цитата

“За добу 06 листопада в Україні 131 406 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані — 46 066 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу — 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але два тижні тому показник знову перевищив 100 тисяч, а минулого тижня — перевалив за 200 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація, зокрема, була і у Запоріжжі, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Києві. Подекуди навіть з конфліктами.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів — Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.

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