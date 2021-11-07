С начала вакцинальной кампании в Украине сделано уже 19,2 млн прививок

Цитата

“За сутки 06 ноября в Украине 131 406 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы — 46 066 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

От начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человек, из них получили одну дозу — 11 354 679 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 259 252 прививки.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но две недели назад показатель вновь превысил 100 тысяч, а на прошлой неделе перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабление карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов — Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.