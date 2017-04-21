В українця на Закарпатті конфіскували автомобіль через контрабанду сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учора, 20 квітня, пізно ввечері у пункті пропуску “Лужанка” в автомобілі українця було виявлено сховок із сигаретами, який він обладнав у подвійному днищі транспортного засобу. Через контрабанду тютюнових виробів у порушника конфіскували і незаконний вантаж, і авто, повідомили УНН у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
29-річний громадянин України прямував до Угорщини легковим автомобілем. Під час проходження контролю на авто відреагував службовий собака. Після цього прикордонники ініціювали проведення поглибленої перевірки автомобіля.
Під час транспортного засобу було виявлено 1950 пачок сигарет “Ротманс” та 410 пачок сигарет “Гламур”. Тютюнові вироби чоловік намагався приховати, обладнавши своє авто подвійним дном.
Наразі сигарети та автомобіль, який використовувався як засіб перевезення контрабанди, вилучено встановленим порядком.
Сума оцінки сигарет склала майже 49 тисяч гривень.