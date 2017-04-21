В украинца на Закарпатье конфисковали автомобиль из-за контрабанды сигарет

29-летний гражданин Украины направлялся в Венгрию легковым автомобилем. Во время прохождения контроля на авто отреагировала служебная собака. После этого пограничники инициировали проведение углубленной проверки автомобиля.

Во время осмотра транспортного средства было обнаружено 1950 пачек сигарет “Ротманс” и 410 пачек сигарет “Гламур”. Табачные изделия мужчина пытался скрыть, оборудовав свой автомобиль двойным дном.

Сейчас сигареты и автомобиль, который использовался как средство перевозки контрабанды, изъяты в установленном порядке.

Сумма оценки сигарет составила почти 49 000 гривен.