В украинца на Закарпатье конфисковали автомобиль из-за контрабанды сигарет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101547 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116133 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112330 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104130 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153195 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В украинца на Закарпатье конфисковали автомобиль из-за контрабанды сигарет

В украинца на Закарпатье конфисковали автомобиль из-за контрабанды сигарет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, 20 апреля, поздно вечером в пункте пропуска “Лужники” в автомобиле украинца было обнаружено тайник с сигаретами, который он оборудовал в двойном днище транспортного средства. Из-за контрабанды табачных изделий в нарушителя конфисковали и незаконный груз, и авто, сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

29-летний гражданин Украины направлялся в Венгрию легковым автомобилем. Во время прохождения контроля на авто отреагировала служебная собака. После этого пограничники инициировали проведение углубленной проверки автомобиля.

Во время осмотра транспортного средства было обнаружено 1950 пачек сигарет “Ротманс” и 410 пачек сигарет “Гламур”. Табачные изделия мужчина пытался скрыть, оборудовав свой автомобиль двойным дном.

Сейчас сигареты и автомобиль, который использовался как средство перевозки контрабанды, изъяты в установленном порядке.

Сумма оценки сигарет составила почти 49 000 гривен.

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