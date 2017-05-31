В українській СЦКК підтвердили дотримання “режиму тиші” з 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Українська сторона СЦКК підтвердила дотримання “режиму тиші” на лінії розмежування з 1 червня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК, передає УНН.
“Українська сторона СЦКК підтверджує: 1-го червня ЗС України будуть дотримуватись "режиму тиші". Українська сторона, безумовно дотримуючись Мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо дотримання "режиму тиші“ вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі”, — зазначили у штабі.
За інформацією штабу АТО, 31 травня керівництво ЗС України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 01.06.2107 до 00.00 годин 02.06.2017.
Втім, у прес-центрі штабу додали, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові застосувати зброю.
Як повідомляв УНН, Україна порушувала питання встановлення режиму тиші під час переговорів у "нормандському форматі".