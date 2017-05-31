В украинской СЦКК подтвердили соблюдение "режима тишины" с 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинская сторона СЦКК подтвердила соблюдение "режима тишины" на линии разграничения с 1 июня 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, передает УНН.
"Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1 июня ВС Украины будут придерживаться "режима тишины". Украинская сторона, безусловно соблюдая Минских договоренностей, поддерживает стремление соблюдения "режима тишины" вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе", - отметили в штабе.
По информации штаба АТО, 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2107 до 00.00 часов 02.06.2017.
Впрочем, в пресс-центре штаба добавили, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы применить оружие.
Как сообщал УНН, Украина поднимала вопрос установления режима тишины во время переговоров в "нормандском формате".