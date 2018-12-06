В українських СІЗО достатньо вільних місць

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 6844 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 19294 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 40879 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77547 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 63884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77398 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92939 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87191 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175476 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100912 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
50%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23231 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10691 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11360 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 12902 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20558 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 19283 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175470 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332064 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265490 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 40875 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17252 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22427 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28216 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49059 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В українських СІЗО достатньо вільних місць

Київ • УНН

 • 16397 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на сьогодні утримується 19,3 тис. ув’язнених з наявних 22 тис. 862 місць. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

В українських СІЗО достатньо вільних місць

"У слідчих ізоляторах утримується 19 тис. 300 осіб. А загальна чисельність місць у всіх СІЗО становить 22 тис. 862", - розповів він.

За словами Чернишова, найбільш заповненими є Київський та Одеський ізолятори, де утримується 2,48 тис. (98,6%) та 1202 (98%) ув’язнених відповідно.

Також він розповів і про те, скільки ув’язнених утримується в інших СІЗО.

Зокрема, розповів він, у Черкаському СІЗО – 426 осіб (заповнений на 74%), Чернігівському – 359 (90%), Житомирській УВП – 882 (70,1%), Новгород-Сіверській УВП – 117 (80,1%), Вінницькій УВП – 1058 (90,4%), Хмельницькому СІЗО – 456 (89,6%), Чернівецькій УВП – 189 (54,3%), Львівській УВП – 840 (87,5%), Закарпатській УВП – 280 (83%), Рівненському СІЗО – 304 (77,6%), Івано-Франківській УВП – 427 (91%), Луцькому – 258 (87,8%), Чортківській УВП – 222 (76%), Дніпровській – 1728 (96,6%), Криворізькій – 674 (97,8%), Бахмутській – 717 (59,6%), Маріупольському СІЗО – 457 (81,3%), Запорізькому – 651 (77,2%), Вільнянській УВП – 393 (83,1%), Харківській – 1804 (86,2%), Полтавській – 569 (80,1%), Сумському СІЗО – 475 (80,5%), Старобільському – 355 (63,2%), Одеській УВП – 1202 (98%), Ізмаїльській – 247 (60%), Миколаівському - 717 (78,7%), Херсонському – 385 (85,7%) та Кропивницькій установі виконання покарань – 585 (77%).

Як повідомляв УНН, в установах виконання покарань на сьогодні загалом встановлено 3,2 тис. відеокамер, які підключені до центру моніторингу Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Як повідомляв УНН, майже 1,8 тис. осіб з початку року відправили на суспільно корисні роботи

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00