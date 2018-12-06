В українських СІЗО достатньо вільних місць
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на сьогодні утримується 19,3 тис. ув’язнених з наявних 22 тис. 862 місць. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
"У слідчих ізоляторах утримується 19 тис. 300 осіб. А загальна чисельність місць у всіх СІЗО становить 22 тис. 862", - розповів він.
За словами Чернишова, найбільш заповненими є Київський та Одеський ізолятори, де утримується 2,48 тис. (98,6%) та 1202 (98%) ув’язнених відповідно.
Також він розповів і про те, скільки ув’язнених утримується в інших СІЗО.
Зокрема, розповів він, у Черкаському СІЗО – 426 осіб (заповнений на 74%), Чернігівському – 359 (90%), Житомирській УВП – 882 (70,1%), Новгород-Сіверській УВП – 117 (80,1%), Вінницькій УВП – 1058 (90,4%), Хмельницькому СІЗО – 456 (89,6%), Чернівецькій УВП – 189 (54,3%), Львівській УВП – 840 (87,5%), Закарпатській УВП – 280 (83%), Рівненському СІЗО – 304 (77,6%), Івано-Франківській УВП – 427 (91%), Луцькому – 258 (87,8%), Чортківській УВП – 222 (76%), Дніпровській – 1728 (96,6%), Криворізькій – 674 (97,8%), Бахмутській – 717 (59,6%), Маріупольському СІЗО – 457 (81,3%), Запорізькому – 651 (77,2%), Вільнянській УВП – 393 (83,1%), Харківській – 1804 (86,2%), Полтавській – 569 (80,1%), Сумському СІЗО – 475 (80,5%), Старобільському – 355 (63,2%), Одеській УВП – 1202 (98%), Ізмаїльській – 247 (60%), Миколаівському - 717 (78,7%), Херсонському – 385 (85,7%) та Кропивницькій установі виконання покарань – 585 (77%).
Як повідомляв УНН, в установах виконання покарань на сьогодні загалом встановлено 3,2 тис. відеокамер, які підключені до центру моніторингу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Як повідомляв УНН, майже 1,8 тис. осіб з початку року відправили на суспільно корисні роботи.