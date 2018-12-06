В украинских СИЗО достаточно свободных мест
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на сегодня содержится 19,3 тыс. заключенных из имеющихся 22 тыс. 862 мест. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"В следственных изоляторах содержится 19 тыс. 300 человек. А общая численность мест во всех СИЗО составляет 22 тыс. 862", - рассказал он.
По словам Чернышева, наиболее заполненными является Киевский и Одесский изоляторы, где содержится 2,48 тыс. (98,6%) и 1202 (98%) заключенных соответственно.
Также он рассказал и о том, сколько заключенных содержится в других СИЗО.
В частности, рассказал он, в Черкасском СИЗО - 426 человек (заполнен на 74%), Черниговском - 359 (90%), Житомирском УИН - 882 (70,1%), Новгород-Северском УИН - 117 (80,1%), Винницком УИН - 1058 (90,4%), Хмельницком СИЗО - 456 (89,6%), Черновицком УИН - 189 (54,3%), Львовском УИН - 840 (87,5%), Закарпатском УИН - 280 (83 %), Ровенском СИЗО - 304 (77,6%), Ивано-Франковской УИН - 427 (91%), Луцком - 258 (87,8%), Чертковском УИН - 222 (76%), Днепровском - 1728 (96, 6%), Криворожском - 674 (97,8%), Бахмутском - 717 (59,6%), Мариупольском СИЗО - 457 (81,3%), Запорожском - 651 (77,2%), Вольнянском УИН - 393 ( 83,1%), Харьковском - 1804 (86,2%), Полтавском - 569 (80,1%), Сумском СИЗО - 475 (80,5%), Старобельском - 355 (63,2%), Одесском УИН - 1202 (98%), Измаильском - 247 (60%), Николаевском - 717 (78,7%), Херсонском - 385 (85,7%) и Кропивницком учреждении исполнения наказаний - 585 (77%).
Как сообщал УНН, в учреждениях исполнения наказаний на сегодня в целом установлено 3,2 тыс. Видеокамер, подключенных к центру мониторинга Государственной уголовно исполнительной службы Украины.
Как сообщал УНН, почти 1,8 тыс. человек с начала года отправили на общественно полезные работы .