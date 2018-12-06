В украинских СИЗО достаточно свободных мест

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 7558 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 91512 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 198645 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 152510 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 219306 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260127 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216852 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248565 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208664 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494681 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 10246 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 13072 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 14561 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 17864 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 6314 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 273668 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 248883 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494679 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585660 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36863 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 219301 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82434 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78530 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83982 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В украинских СИЗО достаточно свободных мест

Киев • УНН

 • 16397 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на сегодня содержится 19,3 тыс. заключенных из имеющихся 22 тыс. 862 мест. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

В украинских СИЗО достаточно свободных мест

"В следственных изоляторах содержится 19 тыс. 300 человек. А общая численность мест во всех СИЗО составляет 22 тыс. 862", - рассказал он.

По словам Чернышева, наиболее заполненными является Киевский и Одесский изоляторы, где содержится 2,48 тыс. (98,6%) и 1202 (98%) заключенных соответственно.

Также он рассказал и о том, сколько заключенных содержится в других СИЗО.

В частности, рассказал он, в Черкасском СИЗО - 426 человек (заполнен на 74%), Черниговском - 359 (90%), Житомирском УИН - 882 (70,1%), Новгород-Северском УИН - 117 (80,1%), Винницком УИН - 1058 (90,4%), Хмельницком СИЗО - 456 (89,6%), Черновицком УИН - 189 (54,3%), Львовском УИН - 840 (87,5%), Закарпатском УИН - 280 (83 %), Ровенском СИЗО - 304 (77,6%), Ивано-Франковской УИН - 427 (91%), Луцком - 258 (87,8%), Чертковском УИН - 222 (76%), Днепровском - 1728 (96, 6%), Криворожском - 674 (97,8%), Бахмутском - 717 (59,6%), Мариупольском СИЗО - 457 (81,3%), Запорожском - 651 (77,2%), Вольнянском УИН - 393 ( 83,1%), Харьковском - 1804 (86,2%), Полтавском - 569 (80,1%), Сумском СИЗО - 475 (80,5%), Старобельском - 355 (63,2%), Одесском УИН - 1202 (98%), Измаильском - 247 (60%), Николаевском - 717 (78,7%), Херсонском - 385 (85,7%) и Кропивницком учреждении исполнения наказаний - 585 (77%).

Как сообщал УНН, в учреждениях исполнения наказаний на сегодня в целом установлено 3,2 тыс. Видеокамер, подключенных к центру мониторинга Государственной уголовно исполнительной службы Украины.

Как сообщал УНН, почти 1,8 тыс. человек с начала года отправили на общественно полезные работы .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39