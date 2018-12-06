В украинских СИЗО достаточно свободных мест

"В следственных изоляторах содержится 19 тыс. 300 человек. А общая численность мест во всех СИЗО составляет 22 тыс. 862", - рассказал он.



По словам Чернышева, наиболее заполненными является Киевский и Одесский изоляторы, где содержится 2,48 тыс. (98,6%) и 1202 (98%) заключенных соответственно.



Также он рассказал и о том, сколько заключенных содержится в других СИЗО.



В частности, рассказал он, в Черкасском СИЗО - 426 человек (заполнен на 74%), Черниговском - 359 (90%), Житомирском УИН - 882 (70,1%), Новгород-Северском УИН - 117 (80,1%), Винницком УИН - 1058 (90,4%), Хмельницком СИЗО - 456 (89,6%), Черновицком УИН - 189 (54,3%), Львовском УИН - 840 (87,5%), Закарпатском УИН - 280 (83 %), Ровенском СИЗО - 304 (77,6%), Ивано-Франковской УИН - 427 (91%), Луцком - 258 (87,8%), Чертковском УИН - 222 (76%), Днепровском - 1728 (96, 6%), Криворожском - 674 (97,8%), Бахмутском - 717 (59,6%), Мариупольском СИЗО - 457 (81,3%), Запорожском - 651 (77,2%), Вольнянском УИН - 393 ( 83,1%), Харьковском - 1804 (86,2%), Полтавском - 569 (80,1%), Сумском СИЗО - 475 (80,5%), Старобельском - 355 (63,2%), Одесском УИН - 1202 (98%), Измаильском - 247 (60%), Николаевском - 717 (78,7%), Херсонском - 385 (85,7%) и Кропивницком учреждении исполнения наказаний - 585 (77%).



Как сообщал УНН, в учреждениях исполнения наказаний на сегодня в целом установлено 3,2 тыс. Видеокамер, подключенных к центру мониторинга Государственной уголовно исполнительной службы Украины.

Как сообщал УНН, почти 1,8 тыс. человек с начала года отправили на общественно полезные работы .