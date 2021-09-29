В Україні з'явиться центр з обслуговування турецьких безпілотників Bayraktar: в ОП підписали меморандум
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні збудують навчально-випробувальний центр для обслуговування, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Відповідний меморандум сьогодні підписали на Банковій, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.
Міністр оборони України Андрій Таран, та генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар у присутності Президента України Володимира Зеленського підписали меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.
Цитата
“Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас...Це великий реальний крок уперед. Вдячний Президенту Ердогану. Це реальна підтримка суверенітету й незалежності України”, – наголосив Володимир Зеленський після підписання Меморандуму.
Деталі
Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.
За інформацією Міністерства оборони, наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці. Це створить нові робочі місця та забезпечить надходження до державного бюджету.
Доповнення
У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.
Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.
Про безпілотники Bayraktar йшлося і під час візиту Президента України до Туреччини навесні. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.
Така військова співпраця викликає різко негативну реакцію у Російської Федерації.