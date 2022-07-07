В Україні з’явиться "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості". Про це інформує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Передбачено створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості" з віднесенням її до сфери управління Мінекономіки та реорганізацію Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості шляхом приєднання її до зазначеної установи післядипломної освіти.
Доповнення
Команда Міністерства освіти і науки України у межах всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри, що складається з 5 головних кроків, пропонує профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.