В Україні з’явиться "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

Деталі

Передбачено створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості" з віднесенням її до сфери управління Мінекономіки та реорганізацію Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості шляхом приєднання її до зазначеної установи післядипломної освіти.

Доповнення

Команда Міністерства освіти і науки України у межах всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри, що складається з 5 головних кроків, пропонує профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.