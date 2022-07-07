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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36137 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82485 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 170629 перегляди

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В Україні з’явиться "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

В Україні з’явиться "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

Київ • УНН

 • 188915 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості". Про це інформує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Передбачено створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості" з віднесенням її до сфери управління Мінекономіки та реорганізацію Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості шляхом приєднання її до зазначеної установи післядипломної освіти.

Доповнення

Команда Міністерства освіти і науки України у межах всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри, що складається з 5 головних кроків, пропонує профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.

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