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13:44 • 16877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 22280 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 33593 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 9351 просмотра

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В Украине появится "Центр повышения квалификации службы занятости"

В Украине появится "Центр повышения квалификации службы занятости"

Киев • УНН

 • 188913 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании одобрил создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости". Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали 

Предусмотрено создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости" с отнесением его в сферу управления Минэкономики и реорганизацию Института подготовки кадров государственной службы занятости путем присоединения его к указанному учреждению последипломного образования.

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