В Україні з’явиться облік втрат нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування. Про це у своєму Facebook повідомила прес-служба Міністерства енергетики, передає УНН.
Так, КМУ прийняв постанову "Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування". Документ, серед іншого, впорядкував облік втрат нафтопродуктів під час приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування автомобільним, залізничним, морським і річковим та трубопровідним транспортом.
Нормативно-правове врегулювання роботи з нафтопродуктами має нівелювати фінансові збитки, яких зазнають підприємці, які працюють з відповідним товаром.
"Це зумовлено потребою сплачувати акцизний податок та податок на додану вартість нафтопродуктів, втрачених у процесі здійснення операцій з ними, що переважно пов’язано з природною властивістю таких речовин – летючістю.
Відсутність обліку втрат призводить до безпідставної матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств та негативно впливає на фінансовий стан цих компаній у цій галузі", - пояснили у міністерстві, додаючи, що це стосується підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, Міністерства оборони України та інших споживачів нафтопродуктів.
Нагадаємо, Буславець підвела підсумки своїх перших 100 днів на міністерській посаді. Серед головних досягнень, окрім повернення шахтарів до роботи: зниження "зелених" тарифів та приведення енергобалансу України у відповідність до споживання.