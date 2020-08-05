В Украине появится учет потерь нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство упорядочило учет потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузки и транспортировки. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.
Так, КМУ принял постановление "Об утверждении норм потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке". Документ, среди прочего, упорядочил учет потерь нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке автомобильным, железнодорожным, морским и речным и трубопроводным транспортом.
Нормативно-правовое регулирование работы с нефтепродуктами должно нивелировать финансовые убытки, которые несут предприниматели, которые работают с соответствующим товаром.
"Это обусловлено необходимостью платить акцизный налог и налог на добавленную стоимость нефтепродуктов, потерянных в процессе осуществления операций с ними, преимущественно связано с естественным свойством таких веществ - летучестью.
Отсутствие учета потерь приводит к безосновательной материальной ответственности должностных лиц предприятий и негативно влияет на финансовое состояние этих компаний в этой области", - пояснили в министерстве, добавляя, что это касается предприятий, относящихся к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, Министерства обороны Украины и других потребителей нефтепродуктов.
Напомним, Буславец подвела итоги своих первых 100 дней на министерской должности. Среди главных достижений, кроме возвращения шахтеров к работе: снижение "зеленых" тарифов и приведение энергобаланса Украины в соответствие с потреблением.