В Украине появится учет потерь нефтепродуктов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89169 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103089 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128540 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108347 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128537 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101499 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102272 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104086 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101970 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101515 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине появится учет потерь нефтепродуктов

В Украине появится учет потерь нефтепродуктов

Киев  •  УНН

 • 21019 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство упорядочило учет потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузки и транспортировки. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.

Так, КМУ принял постановление "Об утверждении норм потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке". Документ, среди прочего, упорядочил учет потерь нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке автомобильным, железнодорожным, морским и речным и трубопроводным транспортом.

Нормативно-правовое регулирование работы с нефтепродуктами должно нивелировать финансовые убытки, которые несут предприниматели, которые работают с соответствующим товаром.

"Это обусловлено необходимостью платить акцизный налог и налог на добавленную стоимость нефтепродуктов, потерянных в процессе осуществления операций с ними, преимущественно связано с естественным свойством таких веществ - летучестью.

Отсутствие учета потерь приводит к безосновательной материальной ответственности должностных лиц предприятий и негативно влияет на финансовое состояние этих компаний в этой области", - пояснили в министерстве, добавляя, что это касается предприятий, относящихся к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, Министерства обороны Украины и других потребителей нефтепродуктов.

Напомним, Буславец подвела итоги своих первых 100 дней на министерской должности. Среди главных достижений, кроме возвращения шахтеров к работе: снижение "зеленых" тарифов и приведение энергобаланса Украины в соответствие с потреблением.

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