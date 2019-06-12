В Україні з'явиться новий танковий батальйон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Україну на півночі буде захищати окремий танковий батальйон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу командування "Північ".
12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району.
Нова військова частина не входить до складу 1 окрема танкова Сіверська бригада і є повністю самостійним підрозділом.
Наразі триває отримання бойової техніки, озброєння та військово - матеріальних запасів. Військова частина буде сформована виключно військовослужбовцями військової служби за контрактом.
Слід зазначити, що на території с Гончарівське у поточному році буде введено в експлуатації 3 гуртожитки поліпшеного типу.
Як повідомляв УНН, на Донбасі українські військові провели нестандартні навчання на танках.