В Украине появится новый танковый батальон
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украину на севере будет защищать отдельный танковый батальон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования "Север".
12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района.
Новая военная часть не входит в состав 1 отдельной танковая Северской бригады и есть полностью самостоятельным подразделением.
Сейчас продолжается получения боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов. Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту.
Следует отметить, что на территории с. Гончаровское в текущем году будет введено в эксплуатацию 3 общежития улучшенного типа.
Как сообщал УНН, на Донбассе украинские военные провели нестандартные обучение на танках .