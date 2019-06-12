В Украине появится новый танковый батальон

12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района.

Новая военная часть не входит в состав 1 отдельной танковая Северской бригады и есть полностью самостоятельным подразделением.

Сейчас продолжается получения боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов. Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту.



Следует отметить, что на территории с. Гончаровское в текущем году будет введено в эксплуатацию 3 общежития улучшенного типа.



Как сообщал УНН, на Донбассе украинские военные провели нестандартные обучение на танках .