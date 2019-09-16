В Україні з'явилась Рада з питань свободи слова при Президентові: що відомо

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні з'явилась Рада з питань свободи слова при Президентові України. І сьогодні, 16 вересня, відбулись установчі збори. Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуги Народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.