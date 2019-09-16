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В Україні з'явилась Рада з питань свободи слова при Президентові: що відомо

В Україні з'явилась Рада з питань свободи слова при Президентові: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні з'явилась Рада з питань свободи слова при Президентові України. І сьогодні, 16 вересня, відбулись установчі збори. Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуги Народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні була на установчих зборах Ради з питань свободи слова при Президентові України", - написала Кравчук.

За словами нардепа, вона розповіла про законодавчі плани на цей тиждень в інформаційній сфері - проекти законів 2035 (так званий законопроект про Зеонбуд) і 2036, який забезпечить безперервну роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення та запровадити удосконалені процедури звільнення та призначення членів Національної ради Верховною Радою України.

"Завтра комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розгляне законопроекти по суті і очікуємо на їх голосування на пленарному засідання вже у четвер", - додала Кравчук.

Нагадаємо, ще у липні Офіс Президента України ініціювали створення Ради з питань свободи слова.

Пізніше прессекретар Президента Юлія Мендель повідомила, що установчі збори Ради з питань свободи слова при Президентові України планується провести на початку серпня. 

Тоді речниця повідомила, що до Ради запрошуються представники лише центральних ЗМІ й всеукраїнських організацій та професійних союзів, а регіональні ЗМІ запросили до створення аналогічних консультаційно-дорадчих Рад при ОДА.

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