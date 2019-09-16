В Украине появился Совет по вопросам свободы слова при Президенте: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине появился Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины. И сегодня, 16 сентября, состоялось учредительное собрание. Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня была на учредительном собрании Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины", - написала Кравчук.
По словам нардепа, она рассказала о законодательных планах на эту неделю в информационной сфере - проекты законов 2035 (так называемый законопроект о Зеонбуд) и 2036, который обеспечит непрерывную работу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и ввести усовершенствованные процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Верховной Радой Украины.
"Завтра комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрит законопроекты по существу и ожидаем их голосования на пленарном заседании уже в четверг", - добавила Кравчук.
Напомним, еще в июле Офис Президента Украины инициировал создание Совета по вопросам свободы слова.
Позже пресс-секретарь Президента Юлия Мендель сообщила, что учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины планируется провести в начале августа.
Тогда пресс-секретарь сообщила, что в Совет приглашаются представители только центральных СМИ и всеукраинских организаций и профессиональных союзов, а региональные СМИ пригласили к созданию аналогичных консультационно-совещательных советов при ОГА.