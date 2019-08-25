В Україні зростає потреба у спеціалістах з видобутку корисних копалин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Мінекономрозвитку прогнозує зростання потреби у працівниках видобувної галузі. Про це УНН пише у статті “Брак кадрів: в яких галузях відчувається нестача працівників і що буде далі”.
Так, за оцінками Мінекономрозвитку у професійному розрізі у 2019 році найбільшою буде потреба у робітниках з видобутку корисних копалин і на будівництві — 43,48 тис. осіб. До 2022 року потреба у цих кадрах зросте до 48,37 тис. осіб.
За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб., у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022 році — 442,54 тис. осіб.
Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).
У 2022 році збережеться тенденція до найбільшого зростання потреби в кадрах у промисловості — до 100,23 тис. осіб.
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