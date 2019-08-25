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Президент привітав українських шахтарів з професійним святом

Президент привітав українських шахтарів з професійним святом

Київ • УНН

 • 9164 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українських гірників з їхнім професійним святом – Днем шахтаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.

“Щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм шахтарів є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку”, — йдеться у вітанні Глави держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики та відповідальні завдання.

“Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Упевнений, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян”, — зазначив Президент України.

Глава держави побажав шахтарям міцного здоров’я, миру, родинного благополуччя й вагомих трудових звершень.
Повідомляється також, що з нагоди Дня шахтаря Президент вперше за останні роки відзначив українських гірників державними нагородами.

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