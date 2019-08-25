Президент поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.
"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносители и обеспечить теплом и светом каждую украинскую дом", - говорится в поздравлении Главы государства.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами появляются новые вызовы и ответственные задачи.
"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - отметил Президент Украины.
Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.
Сообщается также, что по случаю Дня шахтера Президент впервые за последние годы отметил украинских горняков государственными наградами.