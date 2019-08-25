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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136944 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125824 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127850 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130030 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153124 просмотра

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Актуальное
В Украине растет потребность в специалистах по добыче полезных ископаемых

В Украине растет потребность в специалистах по добыче полезных ископаемых

Киев  •  УНН

 • 48538 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Минэкономразвития прогнозирует рост потребности в работниках добывающей отрасли. Об этом пишет в статье "Нехватка кадров: в каких отраслях ощущается нехватка работников и что будет дальше".

Так, по оценкам Минэкономразвития в профессиональном разрезе в 2019 году самая высокая необходимость в рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве - 43,48 тыс. человек. К 2022 году потребность в этих кадрах возрастет до 48,37 тыс. человек.

По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда на 2019 составит около 385,06 тыс. чел., в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.

Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательное социальное страхование (25,26 тыс. человек).

В 2022 году сохранится тенденция к наибольшему росту потребности в кадрах в промышленности - до 100,23 тыс. человек.

Напомним, сегодня шахтеры отмечают профессиональный праздник.

Украинские Национальные Новости

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