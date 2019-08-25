В Украине растет потребность в специалистах по добыче полезных ископаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Минэкономразвития прогнозирует рост потребности в работниках добывающей отрасли. Об этом пишет в статье "Нехватка кадров: в каких отраслях ощущается нехватка работников и что будет дальше".
Так, по оценкам Минэкономразвития в профессиональном разрезе в 2019 году самая высокая необходимость в рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве - 43,48 тыс. человек. К 2022 году потребность в этих кадрах возрастет до 48,37 тыс. человек.
По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда на 2019 составит около 385,06 тыс. чел., в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.
Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательное социальное страхование (25,26 тыс. человек).
В 2022 году сохранится тенденция к наибольшему росту потребности в кадрах в промышленности - до 100,23 тыс. человек.
Напомним, сегодня шахтеры отмечают профессиональный праздник.