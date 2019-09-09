В Україні зросли обсяги капітальних інвестицій у будівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Обсяги капітальних інвестицій у будівництво продемонстрували зростання порівняно з минулим роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані оприлюдненні Державною службою статистики.
Так у січні-червні 2019 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, індекс освоєння капітальних інвестицій у сфері будівництва житлових та нежитлових будівель становив 102,9%. Всього ж за даний період освоєно понад 20 млрд 286 млн грн.
Всього ж капітальні інвестиції у будівництво житлових та нежитлових будівель становлять 8,7% від загального обсягу капітальних інвестицій у період січень-червень 2019 року.
Попри те, що інвестування до будівельної галузь поступово зростає (за підсумками 2018 року обсяги інвестування зросли на 3% порівняно з попереднім роком), у структурі ВВП частка галузі становила всього 2%. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” — вважає Кушнір.
Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. За оцінками економістів, одна гривня, вкладена у будівельну галузь, збільшує ВВП у середньому на 11 гривень, а один будівельник дає роботу ще 5-7 працівникам інших галузей.