В Украине выросли объемы капитальных инвестиций в строительство

Так в январе-июне 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, индекс освоения капитальных инвестиций в сфере строительства жилых и нежилых зданий составил 102,9%. Всего же за данный период освоено более 20 млрд 286 млн грн.

Всего же капитальные инвестиции в строительство жилых и нежилых зданий составляют 8,7% от общего объема капитальных инвестиций в период январь-июнь 2019 года.

Несмотря на то, что инвестирование в строительной отрасли постепенно растет (по итогам 2018 объемы инвестирования выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом), в структуре ВВП доля отрасли составляла всего 2%. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, Глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” — считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. По оценкам экономистов, одна гривна, вложенная в строительную отрасль, увеличивает ВВП в среднем на 11 гривен, а один строитель дает работу еще 5-7 работникам других отраслей.