В Україні зріс обсяг прийнятого в експлуатацію житла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I кварталі 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 9,3%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статики, пише УНН.
У січні-березні 2017р. в Україні прийнято в експлуатацію 2009,3 тис. м.кв., загальної площі житла: 57,0% − в будинках із двома й більше квартирами, 42,6% – в одноквартирних будинках і 0,4% – у гуртожитках.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I кварталі 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 9,3%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт − на 18,5%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 1470,4 тис. м.кв., або 73,2% від загального обсягу, у сільській місцевості – 538,9 тис. м.кв., (26,8%).
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПрАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 330 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком