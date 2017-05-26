В Украине вырос объем принятого в эксплуатацию жилья

В январе-марте 2017. в Украине принято в эксплуатацию 2009,3 тыс. м.кв., общей площади жилья: 57,0% - в домах с двумя и более квартирами, 42,6% - в одноквартирных домах и 0,4% - в общежитиях.

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в I квартале 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,3%, при этом без учета площади, принятой в эксплуатацию в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ - на 18,5%.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 1470,4 тыс. м.кв., или 73,2% от общего объема, в сельской местности - 538,9 тыс. м.кв., (26,8%).

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 330 тыс. кв. м. жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом