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В Україні змінили вимоги до дизельного пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та встановив граничну температуру фільтрованості для дизельного пального. Про це пише УНН з посиланням на рішення уряду.

В Україні змінили вимоги до дизельного пального

Деталі

Зазначається, що відтепер передбачено установлення чітких норм щодо якості дизельного палива. Це дасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при випуску на ринок та введенні в обіг.

Відтепер в Техрегламенті встановлено показник “гранична температура фільтрованості” для зимового та арктичного дизельного палива.

Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20 градусів, для арктичного — не вище мінус 30 градусів. Крім того, для літнього дизельного палива гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5 градусів.

Доповнення

Раніше міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного палива, у порівнянні з попередніми затвердженими показниками вона зросла на 0,63-0,72 грн за літр.

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