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В Украине изменили требования к дизельному топливу

Киев • УНН

 • 18647 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам и установил предельную температуру фильтрации для дизельного топлива. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение правительства.

В Украине изменили требования к дизельному топливу

Подробности

Отмечается, что теперь предусмотрено установление четких норм по качеству дизельного топлива. Это позволит хозяйствующим субъектам провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение.

Теперь в Техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрации" для зимнего и арктического дизельного топлива.

Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше минус 20 градусов, для арктического — не выше минус 30 градусов. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше минус 5 градусов.

Дополнение

Ранее министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями, она выросла на 0,63-0,72 грн за литр.

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