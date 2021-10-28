В Украине изменили требования к дизельному топливу

Подробности

Отмечается, что теперь предусмотрено установление четких норм по качеству дизельного топлива. Это позволит хозяйствующим субъектам провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение.

Теперь в Техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрации" для зимнего и арктического дизельного топлива.

Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше минус 20 градусов, для арктического — не выше минус 30 градусов. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше минус 5 градусов.

Дополнение

Ранее министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями, она выросла на 0,63-0,72 грн за литр.