В Украине изменили требования к дизельному топливу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам и установил предельную температуру фильтрации для дизельного топлива. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение правительства.
Подробности
Отмечается, что теперь предусмотрено установление четких норм по качеству дизельного топлива. Это позволит хозяйствующим субъектам провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение.
Теперь в Техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрации" для зимнего и арктического дизельного топлива.
Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше минус 20 градусов, для арктического — не выше минус 30 градусов. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше минус 5 градусов.
Дополнение
Ранее министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями, она выросла на 0,63-0,72 грн за литр.