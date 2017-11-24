В Україні зібрано 14 млн тонн цукрових буряків

"Станом на 24 листопада цукрових буряків зібрано 14.0 млн тонн при урожайності 460 ц/га із 306 тис. га, що складає 96% від запланованих до збирання 318 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Також продовжується збирання зернових та зернобобових культур - при прогнозі 14,6 млн га обмолочено 13,9 млн га або 96% до прогнозованих площ, зібрано 58,8 млн тонн зерна при врожайності 42,3 ц/га. З них, зібрано: гречки - 200 тис. тонн із 181 тис. га (100%) при врожайності 11,0 ц/га; проса - 83 тис. тонн із 56 тис. га (100%) при врожайності 14,9 ц/га; кукурудзи - 20,6 млн тонн із 3,9 млн га (86% від 4,5 млн га) при врожайності 53,2 ц/га.

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Крім того, завершується збирання соняшнику, якого зібрано 11,9 млн тонн із 5,91 млн га (99% від 5,96 млн га) при врожайності 20,1 ц/га, та сої - 3,7 млн тонн із 1,9 млн га (96% від 2,0 млн га) при врожайності – 19,2 ц/га.

У Мінагрополітики зазначили, що поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимих.

Посів озимих культур на зерно, під урожай 2018 року, при прогнозі 7,2 млн га проведено на площі 6,9 млн га або 96%. У т.ч. посів проведено: озимої пшениці та тритикале - 5,9 млн га (97% при прогнозі 6,1 млн га); жита - 147 тис. га, (93% при прогнозі 158 тис. га); ячменю - 822 тис. га (89% при прогнозі 924 тис. га).

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 864 тис. га або 112% до прогнозу (прогнозовано 769 тис. га).