В Украине собрано 14 млн тонн сахарной свеклы

"По состоянию на 24 ноября сахарной свеклы собрано 14.0 млн тонн при урожайности 460 ц/га с 306 тыс. га, что составляет 96% от запланированных к уборке 318 тыс. га", - говорится в сообщении.

Также продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур - при прогнозе 14,6 млн га обмолочено 13,9 млн га или 96% к прогнозируемых площадей, собрано 58,8 млн тонн зерна при урожайности 42,3 ц/га. Из них собрано: гречихи - 200 тыс. тонн с 181 тыс. га (100%) при урожайности 11,0 ц/га; проса - 83 тыс. тонн с 56 тыс. га (100%) при урожайности 14,9 ц/га; кукурузы - 20,6 млн тонн с 3,9 млн га (86% от 4,5 млн га) при урожайности 53,2 ц/га.

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Кроме того, завершается уборка подсолнечника, которого собрано 11,9 млн тонн с 5,91 млн га (99% от 5,96 млн га) при урожайности 20,1 ц/га, и сои - 3,7 млн тонн с 1, 9 млн га (96% от 2,0 млн га) при урожайности - 19,2 ц/га.

В Минагрополитики отметили, что наряду с уборкой урожая проводится посев озимых.

Посев озимых культур на зерно под урожай 2018 года, при прогнозе 7,2 млн га проведена на площади 6,9 млн га или 96%. В т.ч. занял проведения: озимой пшеницы и тритикале - 5,9 млн га (97% при прогнозе 6,1 млн га) ржи - 147 тыс. га, (93% при прогнозе 158 тыс. га) ячменя - 822 тыс. га (89% при прогнозе 924 тыс. га).

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 864 тыс. га или 112% к прогнозу (прогнозируемо 769 тыс. га).