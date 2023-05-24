В Україні житло в іпотеку майже не купують: у березні видали лише 36 кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україні майже не купують житло в іпотеку. Як повідомили в НБУ, у березні банки видали лише 36 кредитів, передає УНН.
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"Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн", - повідомили у НБУ із посиланням на результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
Деталі
За даними НБУ, про видачу нової іпотеки в березні поінформували 2 банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14,0% (у лютому – 8,3%).
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області – 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн (41% від загального обсягу), додали у НБУ.
Нагадаємо
У 2022 році у НБУ прогнозували повну призупинку іпотечного кредитування.