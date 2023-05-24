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В Украине жилье в ипотеку почти не покупают: в марте выдали только 36 кредитов

В Украине жилье в ипотеку почти не покупают: в марте выдали только 36 кредитов

Киев • УНН

 • 789174 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Украине практически не покупают жилье в ипотеку. Как сообщили в НБУ, в марте банки выдали всего 36 кредитов, передает УНН.

Цитата

"Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн", - сообщили в НБУ со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Детали

По данным НБУ, о выдаче новой ипотеки в марте проинформировали 2 банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0% (в феврале – 8,3%).

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области - 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн (41% от общего объема), добавили в НБУ.

Напомним

В 2022 году в НБУ прогнозировали полную остановку ипотечного кредитования.

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