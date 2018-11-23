В Україні збільшилися обсяги виконаних будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в жовтні 2018 року збільшився на 4,8% порівняно з жовтнем 2017 року. Про це повідомила Державна служба статистики, пише УНН.
У жовтні-2018 до жовтня-2017 обсяг робіт зріс у всіх сферах будівництва. Згідно з нескоригованими даними, зростання в житловому будівництві сягнуло 0,3%, в нежитловому — 2,5%. Будівництво інженерних споруд зросло на 9,6%.
Крім того, як повідомляє відомство, в жовтні обсяг виконаних будівельних робіт в будівництві житлових будівель в порівнянні з вереснем зріс на 0,5%, нежитлових будівель — на 7%, інженерних споруд — збільшився на 5,4%.
Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” — вважає Кушнір.
Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання.
Як повідомлялося з посиланням на Держстат, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні (без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях) в 2017 році збільшився на 20,9% порівняно з 2016 роком — 101 млрд 74 млн грн.