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В Україні збільшилися обсяги виконаних будівельних робіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в жовтні 2018 року збільшився на 4,8% порівняно з жовтнем 2017 року. Про це повідомила Державна служба статистики, пише УНН.

У жовтні-2018 до жовтня-2017 обсяг робіт зріс у всіх сферах будівництва. Згідно з нескоригованими даними, зростання в житловому будівництві сягнуло 0,3%, в нежитловому — 2,5%. Будівництво інженерних споруд зросло на 9,6%.

Крім того, як повідомляє відомство, в жовтні обсяг виконаних будівельних робіт в будівництві житлових будівель в порівнянні з вереснем зріс на 0,5%, нежитлових будівель — на 7%, інженерних споруд — збільшився на 5,4%.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” — вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання. 

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні (без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях) в 2017 році збільшився на 20,9% порівняно з 2016 роком — 101 млрд 74 млн грн.

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