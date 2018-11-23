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В Украине увеличились объемы выполненных строительных работ

В Украине увеличились объемы выполненных строительных работ

Киев  •  УНН

 • 10964 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Объем выполненных строительных работ в Украине в октябре 2018 года увеличился на 4,8% по сравнению с октябрем 2017 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишет УНН.

В октябре-2018 к октябрю-2017 объем работ вырос во всех сферах строительства. Согласно нескорректированным данным, рост в жилищном строительстве составил 0,3%, в нежилом - 2,5%. Строительство инженерных сооружений возросло на 9,6%.

Кроме того, как сообщает ведомство, в октябре объем выполненных строительных работ в строительстве жилых зданий по сравнению с сентябрем вырос на 0,5%, нежилых зданий - на 7%, инженерных сооружений - увеличился на 5,4%.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. 

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн.

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