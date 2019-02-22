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В Україні збільшилась кількість сертифікованих лісів - Держлісагентство

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні збільшилась кількість лісів, сертифікованих за міжнародними стандартами. Станом на лютий цього року сертифіковано 4,23 мільйони гектарів лісів, що складає 41 % лісових ділянок країни. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

“В Україні збільшилась кількість лісів, які є сертифікованими за міжнародними стандартами. А це означає, що в Україні ведеться не виснажливе для природи і збалансоване лісове господарство відповідно до міжнародних вимог щодо управління та лісокористуванням на засадах сталого розвитку. За даними неурядової некомерційної організації “Лісова опікунська рада” (FSC), в Україні, станом на лютий 2019 року, сертифіковано 4,23 млн га лісів, а це 41% лісових ділянок країни”, - зазначив Бондар.

Додамо, за даними міжнародної некомерційної неурядової організації “Лісова опікунська рада” у січня 2019 року було сертифіковано 4,08 млн га українських лісів.

Бондар також наголосив, що у 2018 році Міжнародний акредитаційний сервіс перевірки діяльності аудиторських компаній, що надають сертифікати FSC, так і не виявив недоліків в роботі “Лісової опікунська рада” під час сертифікації українських лісів.

“Вони (Міжнародний акредитаційний сервіс – ред) не виявили жодних розбіжностей чи жодних непрофесійних підходів, а це дає змогу говорити про те, що українські ліси сертифіковані і відповідають міжнародним вимогам” - сказав він.

Як повідомляв УНН, в Україні за рік з'явилося 2 тис. га нових лісів.

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