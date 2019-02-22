В Україні збільшилась кількість сертифікованих лісів - Держлісагентство

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні збільшилась кількість лісів, сертифікованих за міжнародними стандартами. Станом на лютий цього року сертифіковано 4,23 мільйони гектарів лісів, що складає 41 % лісових ділянок країни. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.