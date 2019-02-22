В Украине увеличилось количество сертифицированных лесов - Держлисагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине увеличилось количество лесов, сертифицированных по международным стандартам. По состоянию на февраль этого года сертифицировано 4,23 миллиона гектаров лесов, что составляет 41% лесных участков страны. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"В Украине увеличилось количество лесов, которые являются сертифицированными по международным стандартам. А это значит, что в Украине ведется не изнурительное для природы и сбалансированное лесное хозяйство в соответствии с международными требованиями по управлению и лесопользованием на принципах устойчивого развития. По данным неправительственной некоммерческой организации "Лесной попечительский совет" (FSC), в Украине, по состоянию на февраль 2019 года, сертифицированы 4,23 млн га лесов, а это 41% лесных участков страны", - отметил Бондарь.
Добавим, по данным международной некоммерческой неправительственной организации "Лесной попечительский совет" в январе 2019 было сертифицировано 4,08 млн га украинских лесов.
Бондарь также отметил, что в 2018 году Международный аккредитационный сервис проверки деятельности аудиторских компаний, предоставляющих сертификаты FSC, так и не обнаружил недостатков в работе "Лесной попечительский совет" во время сертификации украинских лесов.
"Они (Международный аккредитационный сервис - ред) не выявили никаких разногласий или каких непрофессиональных подходов, а это позволяет говорить о том, что украинские леса сертифицированы и соответствуют международным требованиям", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Украине за год появилось 2 тыс. га новых лесов.