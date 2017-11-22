В Україні збільшилась кількість іноземців, які прибули із злочинними намірами - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В останні роки спостерігається збільшення кількості громадян іноземних країн, які прибувають до України із злочинними намірами. Про це сьогодні журналістам сказав директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає кореспондент УНН.
"Дедалі більше громадян за останні декілька років приїхало до нашої країни не з добрими намірами… В Україні не місце іноземцям, які скоюють злочини або створюють кримінальне напруження, намагаються впливати на місцеві кримінальні кола", - сказав А.Шевченко.
За його словами, більшість іноземців, які приїжджають до України з недобрими намірами, є вихідцями "східних теренів".
"Саме тому Рада національної безпеки і оборони прийняла рішенння посилити контроль на кордоні, і на східному зокрема. Ми його виконуємо", – сказав А.Шевченко.
Як повідомляв УНН, 31 жовтня СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі було доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим.