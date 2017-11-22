В Україні збільшилась кількість іноземців, які прибули із злочинними намірами - МВС

"Дедалі більше громадян за останні декілька років приїхало до нашої країни не з добрими намірами… В Україні не місце іноземцям, які скоюють злочини або створюють кримінальне напруження, намагаються впливати на місцеві кримінальні кола", - сказав А.Шевченко.

За його словами, більшість іноземців, які приїжджають до України з недобрими намірами, є вихідцями "східних теренів".

"Саме тому Рада національної безпеки і оборони прийняла рішенння посилити контроль на кордоні, і на східному зокрема. Ми його виконуємо", – сказав А.Шевченко.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі було доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим.