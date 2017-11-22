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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 3661 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 30916 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62686 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87279 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67782 просмотра

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В Украине увеличилось количество иностранцев, прибывших с преступными намерениями - МВД

В Украине увеличилось количество иностранцев, прибывших с преступными намерениями - МВД

Киев  •  УНН

 • 12758 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В последние годы наблюдается увеличение количества граждан иностранных государств, прибывающих в Украину с преступными намерениями. Об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Все больше граждан за последние несколько лет приехало в нашу страну не из благих побуждений... В Украине не место иностранцам, которые совершают преступления или создают криминальную напряженность, пытаются влиять на местные криминальные круги", - сказал А.Шевченко.

По его словам, большинство иностранцев, приезжающих в Украину с недобрыми намерениями, являются выходцами "восточных территорий".

"Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны принял ришенння усилить контроль на границе, и на восточном в частности. Мы его выполняем", - сказал А.Шевченко.

Как сообщал УНН, 31 октября СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе было поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.

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