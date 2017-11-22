В Украине увеличилось количество иностранцев, прибывших с преступными намерениями - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В последние годы наблюдается увеличение количества граждан иностранных государств, прибывающих в Украину с преступными намерениями. Об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Все больше граждан за последние несколько лет приехало в нашу страну не из благих побуждений... В Украине не место иностранцам, которые совершают преступления или создают криминальную напряженность, пытаются влиять на местные криминальные круги", - сказал А.Шевченко.
По его словам, большинство иностранцев, приезжающих в Украину с недобрыми намерениями, являются выходцами "восточных территорий".
"Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны принял ришенння усилить контроль на границе, и на восточном в частности. Мы его выполняем", - сказал А.Шевченко.
Как сообщал УНН, 31 октября СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе было поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.