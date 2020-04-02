В Україні збільшать фінансування екстреної медичної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За рахунок коштів, які уряд виділив для лікування пацієнтів з COVID-19, буде збільшене фінансування екстреної медичної допомоги. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.
“Ми надавали свої пропозиції, направляли до Міністерства охорони здоров’я. Обов’язково буде збільшено фінансування, в першу чергу за рахунок коштів, які виділив уряд на лікування пацієнтів з коронавірусом. Екстрена медична допомога, яка є першою лінією, якщо так можна висловитись, вони будуть першими, хто отримає і підвищення фінансування своїх бригад”, - сказала Оксана Мовчан.
Нагадаємо, в НСЗУ розповіли, як розподілятимуть між областями 905 млн грн на підтримку лікарень під час пандемії.