В Україні завершилися бойові стрільби із зенітних комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Херсонській області завершилися навчання з бойовими стрільбами із зенітно-ракетних комплексів Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, передає УНН.
“Більше 30 зенітних ракет по реальних та імітованих мішенях було випущено із семи типів зенітних ракетних комплексів С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, Бук-М, Оса-АКМ, С-125М1, ЗРК С-125-2Д1”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, робота по реальних цілях — літаках Повітряних сил, з імітованими пусками ракет проводилась напередодні, а вже 1-2 листопада роль реальних мішеней зіграли БПЛА ВР-3 “Рейс”.
“Майже всі цілі знищено”, — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 1 листопада на державному випробувальному полігоні “Ягорлик” у Херсонській області почалися бойові стрільби та випробування зенітних ракет.