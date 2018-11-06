В Украине завершились боевые стрельбы из зенитных комплексов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108082 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115931 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154211 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147654 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137989 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128943 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173517 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине завершились боевые стрельбы из зенитных комплексов

В Украине завершились боевые стрельбы из зенитных комплексов

Киев  •  УНН

 • 12361 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Херсонской области завершились учения с боевыми стрельбами из зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.

"Более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемых мишеням было выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, Бук-М, Оса-АКМ, С-125М1, ЗРК С-125-2Д1", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, работа по реальным целям - самолетах Воздушных сил, с имитируемыми пусками ракет проводилась накануне, а уже 1-2 ноября роль реальных мишеней сыграли БПЛА ВР-3 "Рейс".

"Почти все цели уничтожены", - отметили в ведомстве.

Напомним, 1 ноября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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