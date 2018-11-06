В Украине завершились боевые стрельбы из зенитных комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Херсонской области завершились учения с боевыми стрельбами из зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.
"Более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемых мишеням было выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, Бук-М, Оса-АКМ, С-125М1, ЗРК С-125-2Д1", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, работа по реальным целям - самолетах Воздушных сил, с имитируемыми пусками ракет проводилась накануне, а уже 1-2 ноября роль реальных мишеней сыграли БПЛА ВР-3 "Рейс".
"Почти все цели уничтожены", - отметили в ведомстве.
Напомним, 1 ноября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных ракет.