В Україні завершили фінансування пенсій за березень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за березень, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Вказано, що Пенсійний фонд України 24 березня завершив фінансування пенсій за поточний місяць відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат.
"На їх забезпечення спрямовано 22,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр А.Рева заявив, що проект пенсійної реформи буде внесений на розгляд ВР до кінця квітня.