В Украине завершили финансирование пенсий за март
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Пенсионный фонд Украина завершил финансирование пенсий за март, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Указано, что Пенсионный фонд Украины 24 марта завершил финансирование пенсий за текущий месяц в соответствии с графиком поденного финансирования пенсионных выплат .
"На их обеспечение направлено 22,2 млрд.гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, министр А.Рева заявил, что проект пенсионной реформы будет внесен на рассмотрение ВР до конца апреля .