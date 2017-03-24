В Украине завершили финансирование пенсий за март

Указано, что Пенсионный фонд Украины 24 марта завершил финансирование пенсий за текущий месяц в соответствии с графиком поденного финансирования пенсионных выплат .

"На их обеспечение направлено 22,2 млрд.гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, министр А.Рева заявил, что проект пенсионной реформы будет внесен на рассмотрение ВР до конца апреля .