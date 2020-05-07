В Україні затримали міжрегіональну банду "елітних" автокрадіїв: збитки близько 10 млн гривень

"…Співробітники департаменту карного розшуку спільно з оперативниками Полтавської та Чернігівської областей під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували та припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи. Зловмисники "спеціалізувалися" на викраденні автомобілів елітних марок Toyota, Lexus, Range Rover", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фігуранти використовували найсучасніші технології для відкриття автомобіля та приведення в дію двигуна. Викрадені машини доставляли до заздалегідь підготовлених місць розбору. А потім пропонували власникам повернути їх за винагороду або ж розбирали і продавали на запчастини.

Так, наразі проведено 19 санкціонованих обшуків на території Київської, Полтавської, Чернігівської та Миколаївської областей. За адресами помешкань фігурантів та місць розукомплектування викраденого автотранспорту виявлено та вилучено автомобілі, у тому числі із іноземною реєстрацією, радіостанції, різноманітні номерні знаки, які використовувалися для злочинної діяльності, та інші речові докази.

За даними поліції, на цей час встановлена причетність фігурантів до викрадення п’яти автомобілів. Внаслідок протиправної діяльності злочинної групи потерпілим завдано збитків на суму близько 10 мільйонів гривень.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обранням їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу осіб, які викрали 5 елітних авто, вартістю понад 6,5 млн гривень.