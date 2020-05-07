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В Украине задержали межрегиональную банду "элитных" автоворов: убытки около 10 млн гривен

Киев • УНН

 • 22541 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине разоблачили банду похитителей элитных авто, которые похитили 5 автомобилей стоимостью около 10 млн гривен. Похищенные автомобили они предлагали владельцам выкупить за денежное вознаграждение или разбирали их и продавали на запчасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Украине задержали межрегиональную банду "элитных" автоворов: убытки около 10 млн гривен

"...Сотрудники департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Полтавской и Черниговской областей под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали и пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Злоумышленникиь "специализировались" на похищении автомобилей элитных марок Toyota, Lexus, Range Rover", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя. Угнанные машины доставляли в заранее подготовленные места разбора, а потом предлагали владельцам вернуть их за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти.

Так, в настоящее время проведено 19 санкционированных обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей. По адресам помещений фигурантов и местам разукомплектования похищенного автотранспорта обнаружено и изъято автомобили, в том числе с иностранной регистрацией, радиостанции, различные номерные знаки, которые использовались для преступной деятельности, и другие вещественные доказательства.

По данным полиции, в настоящее время установлена причастность фигурантов к похищению пяти автомобилей. Вследствие противоправной деятельности преступной группы пострадавшим нанесен ущерб на сумму около 10 млн гривен.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами, причинившее крупный материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о избрании им меры пресечения.

Напомним, в Киевской области задержали группу лиц, которые похитили 5 элитных авто, стоимостью более 6,5 млн гривен.

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