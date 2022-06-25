В Україні зареєстровано близько сотні підприємств та організацій, що мають у назві слово “росія”

Деталі

Серед підприємств є ті, які діють і ті, які перебувають у стані ліквідації.

Доволі багато підприємств з назвою “росія” у сільськогосподарській сфері, наприклад, сільськогосподарське ТОВ “Росія” існує на території Чернівецької області. Однойменні агрофірми зареєстровані також, зокрема, у Сумській та Запорізькій областях.

Згідно з даними системи, у Кіровоградській області зареєстровано зокрема: ТОВ “Торговий дім “Ділова Росія XXI сторіччя” (серед видів діяльності вказана торгівля парфумами та пальним) та ТОВ “Росія1” (займається пасажирським та вантажним транспортом), у Києві Міжнародний благодійний фонд “Україна-Росія: історія і долі”, Комунальний кінотеатр “Росія” (перебуває у стані припинення), житлово-будівельний кооператив, а також фірма, що займається питаннями безпеки і має назву “КИЇВ-УКРАЇНА-МОСКВА-РОСІЯ”, підприємство “Росія-Авіатур”, у Миколаєві об’єднання власників багатоквартирного будинку, у Полтавській області — птахофабрика, у Харкові — агентство, яке займалося роздрібною торгівлею з лотків (перебуває у стані припинення). У Харківській області також зареєстрована громадська організація “ВЕЛИКА РУСЬ — РОСІЯ УКРАЇНА БЕЛАРУСЬ”.

Але загалом більшість цих підприємств розташовані на тимчасово окупованих територіях, як наприклад Універмаг “Росія” у Луганську, курортно оздоровчій комплекс та дитячій табір у Криму.

Наведена інформація станом на кінець квітня. Варто додати, що в реєстрі залишається інформація великої кількості спільних російсько-українських підприємств.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, згідно даних аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl, безпосередній або ж опосередкований зв’язок з рф або білоруссю в Україні має майже 21 тисяча підприємств.