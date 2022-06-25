В Украине зарегистрировано около сотни предприятий и организаций, имеющих в названии слово "россия"

ukru
13:44 • 33668 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 56188 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 53018 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 31545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 60650 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 60316 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 101403 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117450 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125662 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113022 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 47713 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 42353 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 45316 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 37073 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

11:32 • 26274 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 101402 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 103141 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243661 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273405 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 37073 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117449 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104630 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122317 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124691 просмотра
Актуальное
В Украине зарегистрировано около сотни предприятий и организаций, имеющих в названии слово "россия"

В Украине зарегистрировано около сотни предприятий и организаций, имеющих в названии слово "россия"

Киев • УНН

 • 260123 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Около сотни из зарегистрированных в Украине предприятий и организаций имеют в наименовании название страны-агрессора. Об этом свидетельствует проведенный УНН анализ данных аналитической системы для проверки контрагентов YouControl.

Детали

Среди предприятий есть действующие и те, которые находятся в состоянии ликвидации.

Довольно много предприятий с названием “россия” в сельскохозяйственной сфере, например, сельскохозяйственное ООО “Россия” существует на территории Черновицкой области. Одноименные агрофирмы зарегистрированы также, в частности, в Сумской и Запорожской областях.

Согласно данным системы, в Кировоградской области зарегистрировано в частности: ООО “Торговый дом “Деловая Россия XXI века” (среди видов деятельности указана торговля духами и горючим) и ООО “Россия1” (занимается пассажирским и грузовым транспортом), в Киеве Международный благотворительный фонд “Украина-Россия: история и судьбы”, Коммунальный кинотеатр “Россия” (находится в состоянии прекращения), жилищно-строительный кооператив, а также фирма, которая занимается вопросами безопасности и называется “КИЕВ-УКРАИНА-МОСКВА- РОССИЯ”, предприятие “Россия-Авиатур”, в Николаеве обьединение владельцев многоквартирного дома, в Полтавской области — птицефабрика, в Харькове — агентство, которое занималось розничной торговлей из лотков (находится в состоянии прекращения). В Харьковской области также зарегистрирована общественная организация “БОЛЬШАЯ РУСЬ — РОССИЯ УКРАИНА БЕЛАРУСЬ”.

Но в целом большинство этих предприятий расположены на временно оккупированных территориях, как например Универмаг “Россия” в Луганске, курортно-оздоровительный комплекс и детский лагерь в Крыму.

Приведена информация по состоянию на конец апреля. Стоит добавить, что в реестре остается информация большого количества совместных российско-украинских предприятий.

Напомним

Как сообщал УНН, согласно данным аналитической системы для проверки контрагентов YouControl, непосредственную или же опосредованную связь с рф или белорусью в Украине имеет почти 21 тысяча предприятий

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы