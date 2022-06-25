В Украине зарегистрировано около сотни предприятий и организаций, имеющих в названии слово "россия"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Около сотни из зарегистрированных в Украине предприятий и организаций имеют в наименовании название страны-агрессора. Об этом свидетельствует проведенный УНН анализ данных аналитической системы для проверки контрагентов YouControl.
Детали
Среди предприятий есть действующие и те, которые находятся в состоянии ликвидации.
Довольно много предприятий с названием “россия” в сельскохозяйственной сфере, например, сельскохозяйственное ООО “Россия” существует на территории Черновицкой области. Одноименные агрофирмы зарегистрированы также, в частности, в Сумской и Запорожской областях.
Согласно данным системы, в Кировоградской области зарегистрировано в частности: ООО “Торговый дом “Деловая Россия XXI века” (среди видов деятельности указана торговля духами и горючим) и ООО “Россия1” (занимается пассажирским и грузовым транспортом), в Киеве Международный благотворительный фонд “Украина-Россия: история и судьбы”, Коммунальный кинотеатр “Россия” (находится в состоянии прекращения), жилищно-строительный кооператив, а также фирма, которая занимается вопросами безопасности и называется “КИЕВ-УКРАИНА-МОСКВА- РОССИЯ”, предприятие “Россия-Авиатур”, в Николаеве обьединение владельцев многоквартирного дома, в Полтавской области — птицефабрика, в Харькове — агентство, которое занималось розничной торговлей из лотков (находится в состоянии прекращения). В Харьковской области также зарегистрирована общественная организация “БОЛЬШАЯ РУСЬ — РОССИЯ УКРАИНА БЕЛАРУСЬ”.
Но в целом большинство этих предприятий расположены на временно оккупированных территориях, как например Универмаг “Россия” в Луганске, курортно-оздоровительный комплекс и детский лагерь в Крыму.
Приведена информация по состоянию на конец апреля. Стоит добавить, что в реестре остается информация большого количества совместных российско-украинских предприятий.
Напомним
Как сообщал УНН, согласно данным аналитической системы для проверки контрагентов YouControl, непосредственную или же опосредованную связь с рф или белорусью в Украине имеет почти 21 тысяча предприятий.