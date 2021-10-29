Ринок землі: в Україні зареєстровано 36 506 земельних угод

Деталі

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 208 нотаріусів. Всього заяв – 5 849, із них погоджено 5 172, в черзі на розгляд - 4, відмову отримали 673.

"Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.