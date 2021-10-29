Рынок земли: в Украине зарегистрировано 36 506 земельных сделок

Детали

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5 208 нотариусов. Всего заявлений – 5 849, из них согласовано 5 172, в очереди на рассмотрение – 4, отказ получили 673.

"Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Дополнение

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.