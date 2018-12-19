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В Україні запустили виробництво пістолетних патронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На вінницькому заводі “Форт” запущено лінію повного циклу виробництва патронів до пістолетів для МВС. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН. 

В Україні запустили виробництво пістолетних патронів

“На державному казенному підприємстві „Форт“, що входить в сферу управління МВС, ми запустили лінію повного циклу виробництва патронів для пістолетів калібрів 9×18 мм та 9×19 мм. Це пістолети для поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, тобто для всіх підрозділів системи МВС. Із запуском цієї лінії буде повністю задоволено потреби наших органів МВС у цьому виді боєприпасів, і (ми) додатково зможемо передавати іншим органам чи навіть експортувати”, — сказав Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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За даними КНВО “Форт”, запуск нової виробничої лінії став можливим після виділення за підтримки уряду та Мінекономіки майже 69 млн гривень. За них було придбано обладнання різних світових виробників (США, Чехія, Польща, Туреччина).

На сьогодні ці виробничі лінії мають змогу виготовляти стрілецькі боєприпаси зазначених калібрів для пістолетів у двохзмінному режимі загальною кількістю 14 млн штук на рік.

Також очільник МВС додав, що згодом на підприємстві “Форт” буде встановлено і лінію виробництва боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї у калібрах від 5,45мм до 14,5мм.

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До цього єдиним виробником боєприпасів в Україні для стрілецької зброї був Луганський патронний завод, який залишився на окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, в Україні розробили дві нові моделі пістолетів для правоохоронців.

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